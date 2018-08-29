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29 Ağustos 2018 13:48

Başkan Gürkan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2018 13:48


Belediye Başkanı Gürkan, 30 Ağustos Zaferi’nin, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak aldığını belirterek, "Bugün, Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 96. yıl dönümünü, milletimizle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle beraber büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Milletimiz, devletimizin kuruluş ruhundan aldığı güçle muhasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden cephelerde vatan için şehit düşen evlatlarını daima minnet ve şükranla anmaktadır” ifadelerine yer verdi.


Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü demokratik ve dinamik yapısıyla dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu dile getiren Gürkan’ın mesajında, "30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros ve 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması ile ülke toprakları düşman işgaline açık hale gelmiş, milletimiz işgalci kuvvetler tarafından yok sayılmıştır. 1919’da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos’ta yenilen işgal kuvvetlerinin, günümüzde de ülkemiz üzerindeki hesapları bitmemiştir. Bitmeyen bu hesaplar karşısında Yüce Türk milleti söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda verdiği asil mücadelede de o günden bu güne değişen hiçbir şey olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizi ilerleyişinden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini hüsrana uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" denildi.




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