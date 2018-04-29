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29 Nisan 2018 16:49

Başkan Gürkan’ın Berat Kandili mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan’ın Berat Kandili mesajı

29 Nisan 2018 16:49


Başkan Gürkan, ilahi rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunduğu mesajında, "Berat Kandili’ni idrak etmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. İlahi rahmetin tecelli ettiği Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Bizler birer mümin olarak bu geceyi her yönüyle iyi değerlendirmeliyiz. Berat gecesi, Allah’ın affına mazhar olmanın yanında, bizlere affedici olmayı da hatırlatır. Bu gün bir diğer yönüyle, kırılan kalpleri onarma, insanlar arasındaki kin ve nefret duygularını öteleme günüdür. Gelin bu günde, unuttuğumuz değerlerimizi yeniden gözden geçirelim ve yeniden hatırlayalım. Hatırladığımız bu değerlerimizi, insanlığın mutlu ve huzurlu olması için yaşatalım. İyiliğin, sevginin ve saygının egemen olduğu bir dünya için ele ele, gönül gönüle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, milletimizin mübarek Berat Kandili’ni tebrik eder, kandilin tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.




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