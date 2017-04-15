Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 12:34

Başkan Gürkan’ın Kutlu Doğum Haftası kutlaması

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kutlu Doğum Haftasını kutlayarak, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz.

Başkan Gürkan’ın Kutlu Doğum Haftası kutlaması

15 Nisan 2017 12:34

Muhammed (SAV)’in kutlu doğumu, tüm insanlığın kurtuluşu olmuştur” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kutlu Doğum haftasının İslam aleminde büyük bir coşku ile kutlandığını belirterek, "Peygamberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve O rahmet peygamberidir. Onun kutlu doğumu, tüm insanlığın kurtuluşu olmuştur. Aynı zamanda barış Peygamberi olan Hz. Muhammed (SAV), tüm insanlığa barışı hakim kılmak için büyük mücadele vermiştir. İslam alemine düşen en büyük görev ise, İslam aleminin bugün içinde bulunduğu bu durumdan kurtularak, barışı ve kardeşliği tesis etmektir” dedi. Bu yılki kutlamaların ana temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” olduğunu ifade eden Gürkan, “Kutlu Doğum Haftasında, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’e layık, güvenilir bir ümmet olmaktır. Bunun temelinde de güvenilir bir mümin olmanın esasları yatmaktadır. Güven toplumunu oluşturmakta, güvenli mümin olmaktan geçmektedir. Bizler güvenilir müminler olursak, çevremizde de güven bekler, güven olgusunu dalga dalga toplumumuza yayılmasını sağlamış oluruz. Mutluluğun, huzurun, barışın ve kardeşliğin temelinde güven ve birlikte yaşama kültürü yatmaktadır. İslam dininin esasında güven, mümin de güvenilendir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftanızı tebrik ediyor, Kutlu doğum Haftasının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    20°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:44
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!