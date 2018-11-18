Başkan Gürkan'ın Mevlid Kandili mesajı

Başkan Gürkan mesajında, insanlık için kurtuluşun reçetesinin sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) hayatını örnek alarak yaşamaktan geçtiğini belirterek, “Bugün iki cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah'ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ( S.A.V.) Dünya'ya gelişinin kutlu doğum günüdür. Cahiliye toplumunun inatla sürdürdüğü bir yaşamı, Allah'ın inayeti ile sona erdiren, insanlığı karanlıktan aydınlığa dâvet eden, zulmetten rahmete giden yolun elçisinin doğduğu gündür bugün. “Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim” diyen insanlığın örnek alacağı bir Peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Kâinatın efendisi Hz. Peygamber (S.A.V.) doğduğu bu günün, kan gözyaşı, zulüm altında bulunan insanlığın kurtuluşuna müjdeci olmasını diliyorum. Hak uğruna canını veren tüm şehitlerimizi, Efendimizin Ashabını ve Ehli Beytini rahmet ile anıyor. İslam davasının yüce Peygamberi'nin şefaatine tüm Müslümanların nail olmasını temenni ediyorum. Hemşehrilerimin mübarek Mevlid Kandilini kutluyor, bu günün huzur, barış, kardeşlik, sağlık dolu günlere vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.