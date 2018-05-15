Başkan Gürkan’ın Ramazan ayı mesajı

Başkan Gürkan, mesajında 11 ayın sultanı Ramazan ayının, ülkeye, millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, “Gönüllere huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı Ramazan ayı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayıdır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, başta Filistin-Kudüs olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme maruz kalan tüm kardeşlerimizin acılarının son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.