Başkan Kalı Ramazan Çarşısındaki esnafları ziyaret etti

MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, beraberindekilerle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen Ramazan Çarşısındaki esnafları ziyaret ederek, esnafların sorunlarını dinledi. Ziyarette konuşan, Başkan Kalı, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, esnaflara hayırlı kazançlar diledi.

MHP olarak her zaman esnafların yanında olacaklarını belirten Kalı, gösterdikleri ilgiden dolayı esnaflara teşekkür etti.

Başkan Kalı’ya esnaf ziyaretinde MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve teşkilat üyeleri katıldı.