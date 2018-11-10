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Başkan Kazgan, yatırımları inceledi

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.


Katı Atık İstasyonu'nda yapılan çalışmalar neticesinde beton kısımlarının bittiğini ve hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Kazgan, “Temmuz ayı içerisinde yapımına başladığımız Katı Atık İstasyonumuzda yaptığımız çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmalar neticesinde alanımızın dorse kısmını ve çöp dökme sahasının beton kısımları tamamlanmış bulunmakta. Bunker montajları iki gün içerisinde tamamlanacak ve önümüzdeki hafta sonu itibariyle tabanı kayarlı dorse montajları bitirilecek” ifadelerine yer verdi.


Çevre düzenlemesi ile birlikte 24 Kasım günü istasyonun faaliyete geçeceğini belirten Kazgan, “Yaptığımız bu çalışma ile Akçadağ ilçemiz için tahaahüt ettiğimiz bir projemizi daha hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.

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