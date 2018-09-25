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Başkan Kızıldaş'tan okul ziyaretleri

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçede bulunan tüm okulları ziyaret ederek öğrencilere ve öğretmenlere yeni yılda başarılar diledi.


2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından Arguvan'daki okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Yeni eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay'ında eşlik ettiği ziyaretlerde öğrencilerle de yakından ilgilenen Başkan Kızıldaş, “Eğitime önem veriyoruz ve bu kapsamda eğitim kurumlarımızı tek tek ziyaret ediyoruz” diye konuştu.

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