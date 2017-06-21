İftar davetine katılan misafirleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, iftar yemeklerindeki temel amacın kaynaşma ve dayanışma olduğunu ifade etti.

Bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Polat, yaklaşan Ramazan Bayramının da hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Polat, “Vatan için millet için yapacak daha çok işimiz var, daha çok çalışmalıyız. Bütün İslam Ümmetinin gözü kulağı bizim üzerimizde, sorumluluğumuz sadece yaşadığımız bu aziz topraklar için değil bütün İslam Ümmetini, mazlum coğrafyanın tamamını ilgilendiriyor. Çünkü dünyada mazlumu ezmek gibi düşünce temelli emperyalist sistem işletiliyor. Kötülüğün ve zulmün zirve yaptığı günümüz dünyasında bizler önce nefsimizde sonra ailemizde ardından toplumda ve sonra tüm dünyada İslamiyet’i tam manasıyla yaşamak gibi görevlerimiz var, bunu layıkıyla yerine getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, iftardan dolayı Başkan Polat’a teşekkür ederek, Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü sert bir dille eleştiren Kahtalı, “Biz hukukun üstünlüğü, ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve insanlarımızın kardeşçe yaşaması dedik ama maalesef bunun karşısında vatanımıza ihanet eden 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla beraber ülkemizi zora sokmak isteyenleri ve o darbeye destek verenleri de görmüş olduk. Ramazan ayının feyzi ve bereketiyle nasiplenirken darbe kalkışmasının üzerinden daha bir yıl geçmeden ana muhalefet partisinin Genel Başkanı elindeki tabelaya ‘adalet’ yazarak, hazırlanan afişlerin de arkasına asker fotoğrafını koyarak, yürüyüşler yapmak suretiyle ülkemizin önüne engeller koymak istiyor. Kendisi bir yürüyüş içerisinde ama yanlış bir yolda yürüdüğünün farkında bile değil, yanındakilerin de ona yapmış olduğunun yanlış olduğunu söyleyecek cesaretleri yok. Onlarca seçim kaybettiler, hala partilerinin başında Genel Başkan olarak devam ettiklerinin de farkında değiller” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan yemek duasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Yeşilyurt Belediyesi İŞGEM tarafından işletilen Beylerderesi Sosyal Tesislerinde verilen iftar yemeğine AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulaziz Aslan, AK Parti Mahalle Temsilcileri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve aileleri katıldı.