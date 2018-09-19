Başkan Polat, Alhanuşağı mahalle yolunu inceledi

Alhanuşağı'nı Çakıran Mahallesine bağlayan grup yolu ile bağlantı yollarında 7 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Çakırhan bağlantı yolunda ise taş duvar örme işi yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bölgede yapılan asfalt çalışmalarını inceleyip, muhtarlarla bir araya geldi. Geziye Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güde ile Büyükşehir Belediyesinin bazı yöneticileri ve muhtarlar da katıldı.

Güzel hizmetler yapıldığını belirten Alhanuşağı Mahalle Muhtarı Muharrem Kadak, “Yolumuzun tamamı asfaltlandı. Asfalt demek medeniyet demektir. Yolumuzda zaman zaman araçlar gidip gelemiyordu. Bu kadar geniş kapsamlı ulaşım hizmetini ilk defa aldık. Yolumuz çok güzel oldu. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin Malatya'nın her noktasında hizmetler ürettiğine değinen Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Büyükşehir Belediyemiz sadece kent merkezinde değil, bütün ilçelere ve Malatya'nın kırsal bölgelerine de hizmet götürüyor. Bu hizmetleri yapmak zor, sahada uygulamak zahmetli. İşte Alhanuşağı mahalle yolumuz zor arazi şartlarına sahip, buna rağmen yol anlamında güzel hizmetler yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin yükü ağır. “Memleket Emektir” sloganıyla her yere hizmet götürüyor Büyükşehir Belediyemiz. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın sorunlarının çözümü noktasında el birliğiyle çalıştıklarını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güde, “İnsan ihtiyacı bitmez. Önemli olan ihtiyacı aciliyet sırasına göre çözebilmektir. Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda Malatya'da çok güzel işler yaptı. Sahada projeyi uygulamak arazi şartları itibariyle farklı zorluklar getiriyor. Büyükşehir Belediyemiz yılmadan usanmadan çalışarak bu sorunları çözmeye devam ediyor. Malatya, yeni büyükşehir oldu. Bu zaman zarfında 3 bin kilometrenin üzerinde yol yaptı ki bu, buradan İstanbul'a 3 defa gitmek demektir. Bu asfaltlama çalışması gerçekten takdire şayan” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 12 bin 400 kilometrelik bir alandan sorumlu olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bu geniş coğrafyaya hizmet etmek çok zor olsa da biz bıkmadan, yılmadan, yorulmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Proje ve hizmetler noktasında üzerinde durduğumuz en önemli konu ise kalite ve hemşehrilerimizin ihtiyacının giderilmesi. Bundan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Alhanuşağı mahalle yolumuz zor arazi şartlarına sahip, mahallemizin sorununu çözdüğümüz gibi kaliteli güzel bir yol ortaya çıkardık. Yolumuzun üzerinden geçtik çok beğendim, mutlu oldum. “Memleket emektir” diyerek yola çıktık ve bu topraklara emek vermenin gururunu yaşıyoruz. Merkez, ilçe, kırsal ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz. Bayrağı daha yukarılara çıkaracağız. Bu güzel tablonun çıkmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.