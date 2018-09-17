Başkan Polat, altyapı çalışmalarını inceledi

Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Güllü çalışmalarından dolayı MASKİ'ye teşekkür ederek, “Yaz aylarında burada koku oluyordu. Bu büyük bir proje. Genel müdürüme, ekibine ve MASKİ çalışanlarına böyle bir hizmeti sundukları için teşekkür ediyorum. Daha önceden burada koku oluyordu, böylelikle bu durum da ortadan kalkmış oldu” şeklinde konuştu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Hasırcılar bölgesinde kanalizasyonun baraja deşarj olduğunu anımsatarak “Bu baraj bizim önemli değerlerimizden birisi. Barajımızı mutlaka gözümüzün nuru gibi korumamız lazım. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak Karakaya Barajı'na komşu bütün ilçelerde KAYHİP kapsamında çalışmalar başlattık” ifadelerine yer verdi.

KAYHİP'in bu anlamda Karakaya Barajı'nın korunması noktasında önemli işlevinin olduğunu sözlerine ekleyen Polat, “Bu çalışma içerisinde buranın kanalizasyonu normalde arıtma sistemine kendi cazibesiyle akmıyor. Burada aynı zamanda bir bölgemizde de terfi yapıyoruz. Bir kısmı doğal cazibesiyle arıtma tesisimize giderken, bir kısmı da terfi ile gidecek. Bu proje Hasırcılar için önemli bir proje olmasının yanında, aynı zamanda Karakaya Barajı içinde yapmamız gereken önemli bir proje. Sadece burada değil, Darende bölgesinde de ve Yazıhan bölgesinde de çalışmalarımız var. Karakaya Baraj gölünü mutlaka özenle korumamız gerekiyor. Ben başta MASKİ'miz olmak üzere, müteahhit firmamız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, 7/24 esasıyla çalışacağız. Malatya'mızı ne kadar büyütürsek, ne kadar ileri noktaya taşırsak Türkiye'mizi ilerletmiş oluruz. Birlikte yürüyeceğiz, memleket emektir diyoruz” diye konuştu.

Başkan Polat'ın inceleme gezisine MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ile ilgili birimlerin müdürleri de hazır bulundu.