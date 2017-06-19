Başkan Polat belediye çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Samimi ve sıcak bir aile ortamının hakim olduğu iftar yemeğine katılan misafirleriyle tek tek tokalaşan Başkan Polat, personellerle sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

İftara katılan tüm personellere ve ailelerine teşekkür eden Başkan Polat, “Aynı hedef doğrultusunda birlikte mesai yaptığımız, birlikte yol yürüdüğümüz ve omuz omuza verip çalıştığımız kıymetli personellerimiz ve aileleriyle birlikte iftar yapmanın gurur ve huzurunu yaşıyoruz. Cenabı Allah birliğimiz ve dirliğimizi daim eylesin. Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üst seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hakim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Bugün ki iftar yemeğindeki atmosfer beni açıkçası duygulandırdı. Vatan ve millet aşkıyla çalışan, bayrağına sevdalı, böylesine büyük bir ailenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Milletimize hizmet ederken başarılı olmanın ilk adımı çalışma arkadaşlarınızla bir aile ortamını sağlayabilmektir, Allah’a hamt olsun ki biz bunu başardık. Öncelikle bölgemizde ardından Türkiye’de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaşmak adına hayata geçirdiğimiz bütün proje ve yatırımlarda sahada gayretli çalışan personellerimizin büyük hizmet aşkı yatmaktadır” ifadelerini kullandı. Konuşmasında karşılıklı saygı ve sevginin önemine değinen Başkan Polat, “Belediyemizin farklı birimlerinde fedakar, özverili ve mesai mefhumu tanımadan çalışan, mücadele eden her personelimiz bizim için kıymetlidir, özverili çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. Dayanışma içerisinde iş üretme, hizmette verimliği artırma çabası hizmetlerimizin farkını ortaya koyuyor. Üç yıldır sizlerle ilçemizin bir ucundan diğer ucuna bütün bölgelerindeki yaşam standardını yükseltmek adına çalışıyoruz. Bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe Yeşilyurt’un gelişimine yön verecek hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Millete hizmet yolunda hizmetlerimizin zafiyete uğramasına izin vermeyeceğiz, yarınlarımızın bugünlerden daha başarılı olması için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlüklerinde çalışan personellerin ‘görev tanımlarına’ ilişkin düşüncelerine yer verildiği sinevizyon gösteriminden sonra okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde Beylerderesi Sosyal Tesislerinde organize edilen iftar yemeğine Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri, Yeşil Yurt İnşaat, İŞGEM ve Yeşilyurt Kent Konseyi idarecileri ile personeller ve aileleri katıldı.