Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:12

Başkan Polat engellilerle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda engellilerle bir araya geldi.

Başkan Polat engellilerle bir araya geldi

15 Mayıs 2018 14:12


Nikah Sarayında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekli programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları, şube müdürleri ve engelliler ile engelli aileleri katıldı. Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlikler planladıklarını ancak hava şartları nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu yüzden de yemekli bir program düzenlediklerini söyledi. Başkan Polat, “Anneler gününde engelli çocuğu bulunan bir annemizin anneler gününü tebrik ettim. O annenin 4 çocuğu var 3’ü engelli. Bu çocuklar 8, 20 ve 25 yaşında. Hem bedensel hem de zihinsel engelliler. O annemizin şükrünü, sabrını, o çocuklara yaklaşımını gördüğümde, annemize şunu dedim. Sen bu çocuklar ile dünyadayken cennetin anahtarını almışsın. Bizim dinimiz eğer siz bir kişiyi öldürürseniz tüm dünyayı öldürmüş gibisiniz. Eğer siz bir kişiyi yaşatmışsanız tüm dünyayı yaşatmış gibi olursunuz diyor. Allah’a hamdolsun ki biz böyle bir dinin mensuplarıyız. Eğer bir kişinin yaşamasına sebep oluyorsak, tüm dünyadaki insanları yaşatmış gibi bir güzelliğe nail oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin daha iyi yaşayabilmeleri, nefes alabilmeleri ve iyi ortamlarda yaşamaları için bir katkıda bulunuyorsak bu bizim için bir şereftir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle birlikte engelsiz bir Malatya’yı nasıl oluşturabiliriz bunun gayreti içerisinde olduk. Belediye binamızı ve diğer hizmet birimlerimizi engelli kardeşlerimize ulaşılabilir hale getirdik. Yine engelli kardeşlerimizin gün içinde ihtiyacı olan seyahatlerini sağlamak için araçlar tahsis ettik. Yeşiltepe bölgesinde engelli kardeşlerimiz için Yaşam Merkezi inşaatımız devam etmekte. İnşallah adım adım, bugünümüz dünden, yarınımız da bugünden güzel olmak üzere biz bu milletin emrinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç