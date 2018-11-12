Başkan Polat, eski Vali Ulvi Saran'ı kabul etti

Dr. Mehmet Ulvi Saran beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya eski Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran, Malatya'mızda birçok güzel hizmetin yapılmasına vesile olmuştur” dedi. Başkan Polat, “Valimizin Malatya'ya unutulmaz hizmetleri olmuştur. Valimiz döneminde Malatya Uluslararası Film Festivali ile Kitap Fuarı ilk olarak düzenlenmiştir. Bu iki etkinlik de Malatya'mızın kültürüne önemli katkılar sağlamaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak o dönemde Sayın Valimizin başlatmış olduğu bu projeleri daha ileri noktalara taşıyarak devam ettirmekteyiz. Yapmış olduğu bu güzel hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran ise, 6 yıl sonra tekrar Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yıllar önce başlatmış olduğumuz etkinliklerin devam ediyor olduğunu görmek ayrı bir sevinç vesilesi. Malatya'nın her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum. Film Festivali de bunlardan biri. Uluslararası Film Festivali şehrin gelişmesine, tanıtılmasına önemli bir katkı sunmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile hem Malatya'daki dostlarımızı görmek hem de gerçekleştirilen etkinliklerin kapsamlarının artarak devam ettirilmesi bizi sevindiriyor. Malatyalılara selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Malatya eski Valisi Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran'a kayısı, bakır işlemeli vazo ve kayısı kristali hediye etti.