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06 Haziran 2018 18:04

Başkan Polat esnafları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Polat esnafları ziyaret etti

06 Haziran 2018 18:04


Polat, Kasap Pazarı ile civarındaki esnafları ziyaret ederek, Hürriyet Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet eden Polat, talep ve önerileri dinledi. Başkan Polat, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen esnafları kırmazken, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilendi.


Bir mısırcının tezgahının arkasına geçen Polat, müşterilere mısır hazırlayıp, ikramda bulundu. Çocuklarla da fotoğraf çektiren Polat, kimi zaman ise vatandaşların öz çekim yapmasına yardımcı oldu.




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