Başkan Polat esnaflarla bir araya geldi

Yeşilyurt ilçesindeki birinci ve ikinci Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere farklı meslek gruplarının yer aldıkları sanayi sitelerinin sorun ve isteklerinin yerine getirilmesine öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sanayi Sitesinde iş yerleri bulunan esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelip, talep ve isteklerini dinledi. Malatya İmalat Demir ve Tamir Sanatkârları Odası Başkanı Cevdet Özyalın burada yaptığı konuşmada, “Sorun ve sıkıntılarımıza her zaman çözüm yolu bulan, deneyim ve tecrübelerini sürekli bizimle paylaşan Belediye Başkanımız her türlü konuda bizlere yardımcı olmuştur. Sıkıntılarımızın çözüme kavuşmasında desteklerini esirgemeyen, davetimize icabet edip katılan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, kent ekonomisinin bel kemiği olarak gördükleri esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını, sorun ve sıkıntıları birlikte hareket ederek çözüme kavuşturduklarını dile getirdi. Konuşmasının başında esnaflara ‘hayırlı, bereketli ve bol kazançlı işler’ temennisini ileten Başkan Polat ise, “Sizlerle sık sık bir araya gelerek kentimizin ve ilçemizin ekonomik yönden kalkınmasını sağlayacak faktörler ile var olan sorunların çözüm yollarını sürekli istişare ediyoruz, bizler bu tür toplantılardan büyük fayda görmekteyiz. Ziyaretimizin amacı, sizlerle dertleşmek, sorun ve sıkıntıları dinlemek ve hep birlikte çözüm yollarını devreye koymaktır. Konuşmadan, dertleşmeden sorunlara çözüm bulamayız ve sıkıntılarımızı gideremeyiz. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız ekonominin belkemiğidir. Kent ekonomisine katkı sunan siz değerli esnaflarımızın sıkıntılarına kalıcı çözümler bulmak bizim asli görevimizdir. Sizler burada bir yandan ailenizin geçimini sağlarken diğer taraftan kentimizin ve ilçemizin ekonomisinin de canlı ve hareketli olmasını sağlıyorsunuz. Bizim için esnaflarımızın rahat, huzurlu ve güven içerisinde dükkanını açması ve işini yapması önemlidir. Bir şehrin sanayisi gelişmezse, ekonomisi canlı değilse, o şehrin kalkınması ve gelişmesi mümkün değildir" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak organize sanayi başta olmak üzere esnafların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki sorunların giderilmesi noktasında 3,5 yıl içerisinde önemli hizmetler ürettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat, "Yeşilyurt’u örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırma noktasında önemli mesafe kat ettik, ilçemizin en ücra noktasına kadar vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz. Kentimizin ekonomik hayatının can damarı olan bölgelerin bizim sınırlarımız içerisinde olması sorumluluklarımızı artırmaktadır. Sanayi bölgelerimizdeki sorunları her geçen gün minimum seviyesine indiriyoruz, 2014 yılı Mart ayından bugüne kadar bize iletilen sorunların büyük bir kısmını çözüme kavuşturduk, yeni istekler olabilir bunlarında çözüme kavuşması için elimizden geleni yaparız, içiniz rahat olsun. Bir kentin büyümesi ve gelişmesi için mutlaka üretmesi lazım, sanayi sitelerimizin canlı, hareketli ve dinamik olması olmazsa olmazımızdır. Sanayi Sitesindeki hurda araçların kaldırılma işlemleri başta olmak üzere temizlik işlerine büyük önem veriyoruz, ekiplerimiz burada çok yoğun çalışmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi temizlik hizmetleriyle sürekli fark oluşturan, Türkiye’de örnek belediyeler arasına girmiştir, caddelerimiz, sokaklarımız ve sanayi sitelerimizin temizliğine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un yatırım ve hizmetler neticesinde cazibe merkezine dönüştüğünü anımsatan Başkan Polat, “Her yıl 15 ile 20 bin arasında nüfus artışı olmasına rağmen sağlıklı ve planlı olarak büyüyen Yeşilyurt, Malatya’nın cazibe merkezidir. Belediye olarak yaptığımız akıllı, kalıcı ve nitelikli hizmetlerimizle bu büyümeyi sorunsuz bir şekilde hayata geçiriyoruz. Büyümenin karşılığı olan yol genişletme, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, imar yollarını açma, kaldırım yenileme, sosyal yaşam alanlarını çoğaltmanın yanı sıra insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetlerinden asla ödün vermiyoruz. Merkezdeki ve kırsaldaki bütün mahallelerimizin yapısını kent kimliğine uygun bir şekilde modern hale getiriyoruz. İlçemizin büyümesi ve gelişmesini sağlıklı bir zeminde yönetiyoruz, işimizi ciddiyetle yapıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, programa yoğun ilgi gösteren esnafların sorun ve isteklerini dinlerken, iletilen taleplerin çözümü noktasında görüş alış verişinde bulundu.