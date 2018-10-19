Başkan Polat esnaflarla bir araya geldi!

Esnaflar adına kısa bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Karakaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesinde devralmış olduğu hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bizleri kırmayarak buraya geldikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'a bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce ise Büyükşehir Belediye Başkanının her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Esnafımızın sorunlarına her zaman duyarlı yaklaşmış ve sorunların çözümü noktasında da esnafımızın yanında olmuştur. Malatyamıza ve esnafımıza yönelik yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin geneline hizmet ürettiklerini belirten Başkan Polat ise, “Malatya son yıllarda hem insan hem de araç yoğunluğu oldukça arttı. Bu artan yoğunluktan dolayı trafikte de sıkıntılar yaşanmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bir düzenin sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehirde bu düzenlemeler yapılırken bazı sıkıntılar da ortaya çıkmakta. Ortaya çıkan bu sıkıntılar da zaman içerisinde ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra Doğu Garajı esnafını gezerek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.