Başkan Polat, Evkur Yeni Malatyaspor’un idmanını ziyaret etti

Polat, teknik heyet ve futbolcuları Göztepe maçında aldıkları galibiyetten dolayı kutlarken, Fenerbahçe karşılaşması öncesi başarı diledi.

Teknik Direktör Erol Bulut’u Göztepe karşılaşmasında aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Polat, "Göztepe maçındaki başarısından dolayı yönetimi, hocamızı, bütün oyuncuları kutluyorum, tebrik ediyorum. Lige çok güzel bir şekilde başladık. İnşallah bundan sonra da bu gidişatımıza en güzel şekilde devam edeceğimize eminim" diye konuştu.

“Cumartesi çok önemli, bütün taraftarları stada bekliyorum”

Polat, ligin ikinci haftasında cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edeceklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Hocamız ve futbolcularımız o maçın hazırlıklarını yapıyor. Ben de arkadaşlarımıza destek ve moral vermek için geldim. Cumartesi günü bir uygulamamız olacak. Karşılaşma 21.45’te başlayacak ve yaklaşık 23.45 gibi bitecek. Taraftarlarımızın stattan şehre gelmesi çok sıkıntılı olacağı için MOTAŞ’ın bütün araçlarını ücretsiz bir şekilde son seferlerini oradan yapacağız. Yaklaşık 100 aracımız hizmet verecek. Kendi araçlarıyla gidenler var ama bizim toplu taşıma araçlarımız da taraftarlarımızın evlerine dönmelerine kolaylık sağlayacak. Taraftarlarımızı şehre taşımış olacak. Bunu aynı zamanda takımımıza bir taraftar desteği sağlama niyetiyle yapıyoruz. Cumartesi çok önemli, bütün taraftarları stada bekliyorum. Taraftarlarımızın takımımızın yanında olması lazım. Malatya taraftarı, sadık bir taraftardır. Malatya taraftarı, bu takımı her daim desteklemiştir. Çok sıkıntılı günlerinde de zirve günlerinde de desteklemiştir. Şu an lig yeni başlıyor, taraftarımızın takımımıza desteği çok büyük önem arz ediyor. Bütün taraftarlarımızı cumartesi günü inşallah stadımıza bekliyoruz."

Bulut: “Yeni başkanımızdan bir söz istiyoruz”

Teknik Direktör Erol Bulut ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bize moral vermek için geldiler. Fenerbahçe’ye karşı önemli bir maçımız var. Kendisi de bir futbolsever olarak Yeni Malatyaspor’un büyük bir taraftarı. Ahmet Çakır başkanımızın bir saha sözü vardı bize. Yeni başkanımızdan bir söz istiyoruz. Bize o sahayı yapmaları ve çevre düzenlemesi bizim için, Yeni Malatyaspor için çok önemli. Biz burada olsak da olmasak da Malatyaspor’a yatırım yapılması gerekiyor. Kendilerinden bir futbolsever olarak bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

“Malatyasporumuza verdiğimiz her bir emekte bu memlekete katkıdır”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Teknik Direktör Erol Bulut’un isteği sonrası, "Erol hocamızı kutluyorum. Gerçekten çok disiplinli bir süreç yönetiyor. Takımın başına geldiği günden itibaren sürekli başarı grafiğiyle hep yukarıya doğru götürdü. Bundan sonraki süreçte de ben bu başarısının devamını diliyorum. Malatya’mız için Erol hocam bir kazanç, bir fırsat. Şu anki isteği de yine Malatya’ya olan sevgisinden, sevdasından kaynaklanıyor. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kulübümüzle de başkanımızla da çalışmaları yapıyoruz. Biz, Malatyaspor’un ne yapmamız gerekiyorsa emrindeyiz. Malatyasporumuz bizim ortak paydamız, ortak sevdamız. Malatyasporumuza hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Acil eylem planında ’birlikte yürüyeceğiz, memleket emektir’ dedik. Malatyasporumuza verdiğimiz her bir emek de bu memlekete katkıdır. Birlikte yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı da, "Başkanımıza bu nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe maçı için de çok güzel düşüncelere sahipti, bunu da bizlere iletti. Biz, başkanımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz çünkü başarı için birçok unsur lazım. Bu unsurların en büyüğü de değerli başkanımız. Bundan sonraki süreçte de her zaman yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.