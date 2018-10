Başkan Polat fuarı gezdi

Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ile birlikte Türkiye'nin 45 ilinden 120 firmanın katıldığı İl İl Yöresel Lezzetler Fuarını ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen, görevlilerle ayrı ayrı hasbihal eden Başkan Polat, fuarların Malatya için önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinden birçok ürünün yer aldığı fuarda, Malatyalıların Çorum'a gitmeden leblebi bulacağı, Hatay'a gitmeden zeytinyağı alacağı, Gemlik'e gitmeden zeytini sofrasına taşıyacağı binlerce ürün olduğunu belirten Başkan Polat, "45 ilden 120 firmayı fuarımızda misafir ediyoruz. Malatyalı hemşehrilerimiz istedikleri ürüne en doğal ve taze bir şekilde tek bir çadırın altında ulaşabilirler. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrimizin altyapı ve üstyapısını yenileyerek gelecek nesillerimize modern bir Malatya bırakmak için çalışırken diğer yandan da vatandaşlarımızın kültürel, sosyal alanda faydalanabilecekleri faaliyetler düzenliyoruz. Sanat merkezleri, kültür evleri, hayvanat bahçesi, hayvan barınağı gibi birçok tesisi halkımızın hizmetine sunduk. Aynı zamanda her sene düzenli olarak fuarlar düzenlemekteyiz. Bu sene 4.sünü düzenlediğimiz ‘İl İl Yöresel Lezzetler Fuarında vatandaşlarımızın her ilin lezzetlerini tatma imkanı bulacaklar. Her yıl bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin üzerine yeni şeyler katarak devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Polat ayrıca fuarı ziyaret gelen vatandaşlara stantlarda ikramlarda bulundu.