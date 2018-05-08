Başkan Polat Hayvanat Bahçesini inceledi

4 Mayıs Cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hacı Uğur Polat, göreve başlamasının ardından yoğun bir çalışma temposu sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yatırım ve hizmetleri gezen Başkan Polat, Turgut Özal Tabiat Parkı devamında yapımı yoğun bir şekilde sürdürülen Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi alanında da incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti. Orduzu Pınarbaşının Malatya için önemli bir mesire alanı olduğunu kaydeden Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesi’nin burada geçmiş yıllarda önemli düzenlemeler yaparak vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi. Turgut Özal Tabiat Parkı 3. Etap çalışmaları kapsamında 70 dönümlük bir park çalışmasının olduğunu kaydeden Polat, “İnşallah bu çalışmaları çok hızlı bir şekilde tamamlayıp, Malatyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bugün bu alan içerisindeki çalışmaları yerinde incelemek için geldik. Burada emeği geçen bütün kardeşlerimize ve yüklenici firma Esenlik şirketimize teşekkür ediyorum. Malatya’ya hizmet için varız. Sosyal doku alanları ne kadar fazla olursa şehrin gelişmişlik seviyesi o kadar artar. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da yine Türkiye’deki gelişmişlik seviyesini gösterir. Bu yönüyle Malatya olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir durumdayız ama bunu çok daha ilerilere götüreceğiz. Birçok sosyal donatısı da bulunan bu alanı, inşallah herhangi bir aksaklık çıkmadığı takdirde bayramda Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine açacağız" diye konuştu.