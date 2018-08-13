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13 Ağustos 2018 15:47

Başkan Polat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı ile birlikte Doğanyol, Pütürge ve Darende ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Polat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

13 Ağustos 2018 15:47


İlk ziyareti Doğanyol ilçesine yapan heyet, Gökçe ve Doğanyol esnaflarını ziyaret edip, muhtarlarla bir araya geldi. Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ve muhtarlardan sorun ile ilgili bilgiler alan heyet yeni binasına taşınan AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Pütürge ilçesindeki geziye esnaf gezisi ile başlayan heyet daha sonra Pütürgeli muhtarlarla bir araya geldiler. Pütürge’nin sorunlarının konuşulduğu toplantıdan sonra heyet bazı mahallelerde incelemelerde bulundu. Geziye Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ta eşlik etti.


Darende ilçe gezisinde ilk olarak AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden heyet burada muhtarlarla bir araya geldi. Darende esnafını da ziyaret eden heyet Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Aşudu Parkını da gezdiler. Birkaç gün içinde açılması planlanan park ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Geziye Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de katıldı.




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