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20 Haziran 2017 17:54

Başkan Polat Kadir Gecesini kutladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kadir Gecesini kutladı.

Başkan Polat Kadir Gecesini kutladı

20 Haziran 2017 17:54


Kadir Gecesinin çok kutsal bir gece olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken ‘Kadir Gecesi’ müminlere her yıl ömürlük bir fırsat sunuyor. Bu gece, geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır. Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Bu kutlu gecenin, İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, bütün insanlığın huzur ve barış içinde yaşamasına vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesinin feyiz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramına kavuşmayı, Cenabı-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.




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