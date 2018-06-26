Başkan Polat, Kernek meydanında incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, Kernek Meydanında çalışmaların Ahmet Çakır döneminde başlatıldığını anımsatarak “9 yıl boyunca Malatya’ya yapmış olduğu çalışma ve hizmetlerden dolayı Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Düzenleme çalışmaları kapsamında meydanda bulunan yel değirmeninin kaldırıldığını belirten Polat, “Bu değirmeni Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde uygun bir yere taşıyoruz. Kernek Meydanı gerçekten çok güzel bir alan. Bu alanı daha fazla nasıl güzelleştirerek vatandaşlarımızın istifadesine sunarız bunun gayreti içerisindeyiz. Kernek denince akla su gelir, bunun için burada yapacağımız çalışmalarda suyu ön plana çıkaracağız. Burada yapılan düzenleme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat inceleme gezisi sırasında Kernek Meydanında bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Malatya’ya çok güzel hizmetler yapıldığını belirten vatandaşlar, yapılan bu güzel hizmetleri görmemenin ve inkâr etmenin nankörlük olduğunu belirterek, Malatya’nın havasıyla, suyuyla çok güzel bir şehir olduğunu söylediler.

Başkan Polat ayrıca Kernek Meydanında çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.