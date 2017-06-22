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22 Haziran 2017 18:20

Başkan Polat kimsesiz çocuklar ile iftarda bir araya geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı MİAD Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunda kalan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Polat kimsesiz çocuklar ile iftarda bir araya geldi

22 Haziran 2017 18:20


MİAD Sevgi Evlerinin bahçesinde düzenlenen iftar programına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MİAD Sevgi Evleri Müdürü Nevzat Algül, Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği ( YADER ) Başkanı İlhan Yavaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile koruyucu aileler ve çok sayıda yetim, öksüz ve kimsesiz çocuk katıldı.


Sevgi Evlerinin minik sahiplerinin yanı sıra koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Polat, iftar sofrasında beraber oldukları tüm çocukları kendi evlatları olarak gördüklerini söyledi.


Polat, konuşmasında Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara devletin çok iyi imkanlar tanıdığına vurgu yaparak, “Sizlerin bir aile ortamında yetiştiğini görmekten, çok iyi eğitim aldığınızı görmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah hepiniz gelecekte çok güzel konumlara, makamlara geleceksiniz, bizler buna inanıyoruz. Devletimiz sizlerin topluma faydalı bireyler olmanız için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda, bizlerde yerel yöneticiler olarak bize aktarılan destekleri sizlere ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.


Ramazan ayında duyguların, sevgi-saygı ve karşılıklı yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Polat, “Kimsesiz, öksüz ve yetim çocuklarımızın yanı sıra koruyucu ailelerimizle iftar sofrasında bir araya gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Değerli yavrularımızla bir arada olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Çocuklarımıza sahip çıkmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Geleceğimizin umudu olan bu çocuklarımızın hepsi bizim için değerli ve kıymetlidir” şeklinde konuştu.


Başkan Polat konuşmasının sonunda Sevgi Evlerinde kalan çocuklara hizmet eden tüm kademelerdeki personele ve koruyucu ailelere teşekkürlerini iletti.




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