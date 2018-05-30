Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 17:28

Başkan Polat Malatyalıları mitinge davet etti

Malaya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Malatya’da yapacağı mitinge bütün Malatyalıları davet etti.

Başkan Polat Malatyalıları mitinge davet etti

30 Mayıs 2018 17:28


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatyalılara yakışır bir şekilde karşılayıp, ağırlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Liderimizi, Başkomutanımızı Malatya’mızda büyük bir coşku ve sevinçle karşılayacağız. Ülkemizin Dünya Ülkeleri arasında hızla yükselmesini, güçlenmesini ve gelişmesini sağlayan Başkomutanımızı Malatya’mızda misafir edeceğiz. Gösterdiği duruşla sadece ülkemizde değil dünyanın her noktasındaki Müslümanların gönlünde taht kuran, Dünya Müslümanlarının ve mazlumların liderini kutlu davasında yalnız bırakmayacağız. Güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en büyük desteği Malatya’nın vereceğine inanıyorum. 31 Mayıs Perşembe günü saat 16.30’da bütün Malatyalıları Büyükşehir Belediyesi arkasında gerçekleştirilecek olan mitinge bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç