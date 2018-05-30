Başkan Polat Malatyalıları mitinge davet etti

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatyalılara yakışır bir şekilde karşılayıp, ağırlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Liderimizi, Başkomutanımızı Malatya’mızda büyük bir coşku ve sevinçle karşılayacağız. Ülkemizin Dünya Ülkeleri arasında hızla yükselmesini, güçlenmesini ve gelişmesini sağlayan Başkomutanımızı Malatya’mızda misafir edeceğiz. Gösterdiği duruşla sadece ülkemizde değil dünyanın her noktasındaki Müslümanların gönlünde taht kuran, Dünya Müslümanlarının ve mazlumların liderini kutlu davasında yalnız bırakmayacağız. Güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en büyük desteği Malatya’nın vereceğine inanıyorum. 31 Mayıs Perşembe günü saat 16.30’da bütün Malatyalıları Büyükşehir Belediyesi arkasında gerçekleştirilecek olan mitinge bekliyoruz” diye konuştu.