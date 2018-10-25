Başkan Polat, MTTB Gençliği ile buluştu

Kernek Külliyesinde düzenlenen toplantıda ilk olarak söz alan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, “MTTB gençliği olarak dün, bugün ve yarın ülkesi ve ümmet coğrafyası için eğitimde bilimde sanatta kültürde üretmeye çalışmaya 2023-2071 hedeflerine ulaşmaya ve büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için çalışmalarını bu hedefler doğrultusunda yapmaktadır. Bugün şehrin emini, başkanı, gençliğe rol model olan Hacı Uğur Polat Başkanımıza zaman ayırdığı için, gençliği dert edindiği için teşekkür ediyorum. Programımızın hayırla vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Başkan Polat ise “Bugün geçmişi ile bugünümüze yetiştirmiş şahsiyetlerle damgasını vuran MTTB, bundan sonra da milli ve manevi duygularla ülkemize ilimize hayırlı çalışmalarını devam ermesini umuyorum. Bugün Milli Türk Talebe Birliğinin, ortaöğretim üniversite ve hanımlar komisyonu ile bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gençliğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Polat, “Bizim için çok önemli çalışmalarımızın her alanın da geçliğin yer aldığını görüyorsunuz. İnşallah bu önem daha çok artarak devam edecek” diye konuştu.

Program soru cevap kısmıyla sona erdi.