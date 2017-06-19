Başkan Polat, MTTB genel başkanı ve yönetim kurulunu ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Hizmet Binasına Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetim kuruluyla birlikte gelen Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’i Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat kapıda karşıladı. Milli Türk Talebe Birliğinin bölge iftarına katılmak için Malatya’ya geldiğini söyleyen Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, “Yeşilyurt Belediye Başkanımıza Milli Türk Talebe Birliğine verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bütün sivil toplum kuruluşlarına, toplumun bütün kesimlerine kuşatıcı belediyecilik anlayışı içerisinde yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederim. Teşekkür etmek amacıyla ziyaret ettiğimiz Başkanımızla gündemdeki gelişmeler üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bizleri çok güzel bir ortamda ağırlayan Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” dedi.

"Birlikte yol yürüyoruz ve onlara paydaş oluyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’i Malatya ve Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Milli Türk Talebe Birliği’nin mazisi ve geçmişiyle örnek alınacak kuruluşlar arasında yer aldığını dile getiren Başkan Polat, “Ülkemizin birliği ve dirliği açısından önemli görevler üstlenmiş Milli Türk Talebe Birliğinde değerli büyüklerimiz görev yapmaktadır. Mazisi ve geçmişi ile örnek alınacak kuruluşlar arasında yer alan Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi gençlerimize yönelik faydalı hizmetlerde bulunuyorlar. Bizlerde yerel yönetimler olarak sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz, birlikte yol yürüyoruz ve onlara paydaş oluyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizden ödün vermeden en güzelini yapmak için çaba sarf ederken diğer taraftan sosyal, kültürel, çevresel ve sportif alanlarda gerek belediyemizin imkanları gerekse de sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Genel Başkanı ve misafirlerimizi Belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk” diye konuştu.

Samimi ve karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyaretin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’e günün anısına ‘elif-vav’ tablosu ile kayısı paketi hediye etti.

Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ile Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’da hazır bulundu.