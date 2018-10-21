Başkan Polat muhtarlarla bir araya geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde mahalle muhtarları, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat'ı ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, belediye olarak muhtarlara verdikleri önem hakkında konuştu. Muhtarları çok önemsedikleri ve onların itibarsızlaştırılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Başkan Polat, günün anlam ve önemine dair açıklamalar yaptı. Muhtarları makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Polat, “Tanzimatla birlikte başlayan Türkiye'deki yenilik harekatı sonucu muhtarlıklar oluşmuştur. Bu faaliyet alanı ilk olarak Osmanlılar tarafından test edilmiştir. O günden bu güne devletin en uç birimi muhtarlıklardır. Muhtarlarımızın görevi hem vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, hem de mevcut olan sorunları ilgili devlet birimlerine iletmektir. Gelişen dünyamızda muhtarlarımıza fazla sorumluluk düşmektedir. Muhtarlara ülkemizde nikah kıymaya kadar yeni görevler verilmiştir. Bizler belediye olarak muhtarlarımıza değer veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Polat, "Demokratik ülkelerde her vatandaşımızın dilekçe hakkı vardır. Vatandaşlar tarafından verilen dilekçe ile sorunları ilgili birimler çözer. Burada muhtarlarımızı devre dışı bırakmamak adına, dileklerin muhtarlarımız tarafından bize iletilmesi gerektiğini söyledim. Bunu burada ilk olarak ben başlattım. Eğer dilekçeleri bireysel olarak alsaydık, muhtarlarımızın konumlarını düşürmüş olacaktık. Şu anda işlerimizi bu şekilde yürütüyoruz. Muhtarlarımız benim göz bebeğimdir. Sorunlar ancak ortak bir çalışma sonucunda çözüme kavuşabilir. Muhtarlar gününü kutlar, muhtarlarımızın başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Daha sonra muhtarlara yemek ikram edildi.