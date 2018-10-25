Başkan Polat öğrencilerle bir araya geldi

Okul Müdürü Fevzi Kırık, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının yer aldığı “Memleket Emektir”konulu tanıtım filmi gösteriminin ardından söyleşi programına geçildi. Malatya Lisesi tarihi hakkında öğrencilere bilgiler aktaran Başkan Polat, “Malatya'nın en köklü lisesinin öğrencilerisiniz. Hem okulunuzun tarihini hemde bilgi dağarcığınızı zenginleştirmek için okumaya büyük önem vermelisiniz. Kendinizi en iyi ifade etmenin yolu çok okumaktan geçmektedir. İleriki yaşantınızda doğru karar verebilmek, kendinizi geliştirebilmeniz ve yeteneklerinizi keşfedebilmeniz için muhakkak okumalısınız. Sizler ülkemizin geleceğisiniz bizler için önemlisiniz. Hayatınızın her döneminde başarıya giden yolun gayret, emek ve sabır basamaklarından geçtiğini belirtmek isterim. Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı çok iyi bilmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Hedefsiz insan olmaz, hedefleriniz olacak ona ulaşmak için çok çalışacaksınız. İlk hedefiniz okumak olmalı. Peygamber Efendimiz ‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' buyurmuştur. Benim de sizlere iki önemli tavsiyem olacaktır, birincisi mutlaka farklı bir lisan öğrenin, ikincisi ise çağın gerektirdiği şekilde kendinizi sürekli geliştirin, yetiştirin ve okumayı hiçbir zaman ihmal etmeyin” diye konuştu.