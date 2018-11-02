Başkan Polat, TÜMSİAD'ın konuğu oldu

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, TÜMSİAD Malatya Şubesinin düzenlediği ‘Derdimiz memleketimiz' buluşmalarının konuğu oldu.

Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesinde gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Dernek Başkanı Murat Gümüş, sloganlarının yerelden küresele olduğunu ifade ederek, “Kendisinin engin tecrübelerinden faydalanarak içerisinde bulunduğumuz bu süreçte ekonomimizi nasıl dinç tutarız, gelecek 2023 ve 2071 Türkiye'sinde, iş dünyası olarak neler yapmalıyız temalarınız işleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise sivil toplum kuruluşlarının her daim güçlü olmaları gerektiğinin altını çizerek, bu noktada demokratik bir oluşuma ve zenginliğe katkı sunulacağını söyledi.

İşadamı kimliğiyle de geçmişte başarılı işlere imza atan Başkan Polat, daha sonra iş hayatında karşılaştıkları zorluklar ve başarıya giden yolda dernek üyelerine tecrübelerini paylaştı.