Başkan Polat, vatandaşlar bir araya deldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunup mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

25 Eylül Salı günü gerçekleşen ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra bazı daire başkanları, şube müdürleri ve İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey katıldı. Büyükşehir Belediyesinin Malatya'ya güzel hizmetler yaptığını belirten İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'a yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde yeni yapılaşma fazla olduğundan göç almaktayız. Bundan dolayı mahallemizde birkaç eksiğimiz bulunmakta. Bu eksikliklerin çözüme kavuşturulacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Esnaf ve mahalle gezilerine önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak istişareye büyük önem vermekteyiz. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilimize yapılması gereken hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Malatya'mızın standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara devam ediyoruz. Amacımız yaşam kalitesini yükseltmektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Hacı Uğur Polat daha sonra İnönü Mahallesinde bulunan İşitme Engelli Kız Kuran Kursu'nu ziyaret etti. Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler eğitiminin verildiği kurs merkezinde kursiyerler Başkan Polat'a işaret dili ile Kuran-ı Kerim okudular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mahalle muhtarı ve beraberindeki heyetle birlikte İnönü Mahallesinde incelemelerde bulundu.