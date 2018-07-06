Başkan Polat yapılan çalışmaları inceledi

Orduzu bölgesinde Leylekpınarı Mahallesinin ulaşımını sağlayacak olan köprü 12 metre uzunluğunda 7.5 metre genişliğinde yapıldı. 2 metre yüksekliğindeki köprünün yapımında 153 metreküp beton kullanıldı. Eski Malatya yolunun HanımınçiftliğiMevkiinde 125 metrelik bölümde geçtiğimiz ay 2 yapıyı yıkan Büyükşehir Belediyesi, yolu 6 metre genişleterek keskin virajı ortadan kaldırdı. Taş duvarla yolu güvenli hale getiren Büyükşehir Belediyesi yolda kısmi asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat çalışmaları yerinde inceleyip, bölge sakinleriyle sohbet etti. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen de eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesinin şehrin değişik bölgelerinde yol, köprü, menfez, taş duvar, perde duvar çalışması yaptığını, bu çalışmaların insan hayatını kolaylaştırdığı söyledi.

Eski Malatya yolunun HanımınçiftliğiMevkiinde kötü virajın ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan Polat, “Yolumuzu 6 metre daha genişlettik. Taş duvar örerek güvenli olmasını sağladık. Orduzu bölgemizde bulunan Leylekpınar mahallemizde köprü sorunu vardı. Mahalle girişi çok dardı ve kazalar yaşanıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak çok kısa bir sürede buraya 12 metre uzunluğunda 7.5 metre genişliğinde bir köprü yaptık. Köprümüz şuan hizmette, küçük düzenlemeler kaldı” diye konuştu.