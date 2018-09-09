Başkan Polat Yeşiltepe Galericiler Sitesini ziyaret etti

Yeşiltepe Galericiler Sitesinde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Yalçın Yalçın, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile site esnafı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı sitelerinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Yeşiltepe Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Yalçın, “Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmet ve yatırımları yakinen takip etmekteyiz. Malatya için çok güzel hizmetler yürütmektesiniz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın sürekli esnafla iç içe olduğunu belirten ESOB Başkanı Şevket Keskin ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman esnafımızın sorunları ile yakından ilgilenmiştir. Bu alakasından dolayı ESOB Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplumun bel kemiğini esnafların oluşturduğunu belirten Başkan Polat, “Toplumun birliği, beraberliği ve dayanışması, toplumdaki en alt kademesine nüfuz etmesi açısından esnafımız bizim toplumumuzun bel kemiğidir. Esnafın dik durması, güçlü olması bizim için her şeyden önemlidir. Geçmişten gelen bir Ahilik geleneğimiz var. Ahilik’in Arapça anlamı kardeşliktir. Esnafımız elindekini hiç çekinmeden komşusu ile paylaşır. Esnafımızın birliği, beraberliği ve ahengi çok önemli. Esnaflarımızla vakit buldukça bir araya gelerek sohbet edip görüş alışverişinde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızın bize iletmiş olduğu sorun ve talepler var onları inceleyeceğiz, sahadaki çalışmalarımızı yapacağız. Bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Polat, “Ülkemiz ekonomik olarak öyle bir saldırı altındaki bizim birliğimiz, beraberliğimiz gerçekten çok önemli. Bölgeyi yeniden dizayn etmek istiyorlar. Buna engel olarak da ülkemizi görüyorlar. Ülkemizin gelişmesinden ve büyümesinden çekindikleri içinde en büyük baskıya ülkemiz maruz kalmakta. İnsanımızın birliği, beraberliği, ülkesine ve bayrağına sahip çıkışı onların hesaplarını boşa çıkaracaktır. Daha güzel ve gelişmiş bir Türkiye için bir ve beraber olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yapılan konuşmaların ardından beraberindeki heyet ile birlikte siteyi gezerek sorunları yerinde inceledi.