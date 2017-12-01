Başkan Polat, Yeşilyurt’taki okulların müdürleriyle bir araya geldi

Toplantıda ilk olarak Yeşilyurt Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı hizmetleri anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Eğitime koşulsuz ve şartsız destekte bulunuyoruz, çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin en güzel şekilde eğitim almalarını sağlamak bizim temel prensibimizdir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere sizlerle aynı hedefe odaklanarak öğrencilerimizin eğitimine kafa yoruyoruz. İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Yeşilyurt KitapYurdu projemizde bu yıl ile birlikte toplam 110 yazarımızı öğrencilerimizle buluşturacağız, bunun yanı sıra 110 bin kitabı da okullarımızda ücretsiz dağıtıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde özellikle genç kardeşlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. ‘Gelecek Gençlerin’ projemizle okulları ziyaret ederek öğrencilerimize eğitimin öneminden bahsedip, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca yeni başlattığımız bir projemizle öğrencilerimizi 7’nci Ana Jet Üssü’ne götürüp burada inceleme yapmalarını sağlıyoruz. Bizim tek gayemiz öğrencilerimizin geniş bir ufka sahip olmaları, öğrenmeleri ve araştırma yapmalarına imkan tanıyacak olanaklar sunmaktır. Eğitim ve bilginin olmadığı yerde cehalet ve karanlık vardır, geleceğimizin aydınlık olması içinde siz değerli eğitimcilerin sürekli yanındayız, tüm imkanlarımızı eğitime ve gençlerimiz için değerlendirmeye hazırız. Cehaletin kökünü öğretmenlerimizle birlikte kurutacağız. Eğitim bir seferberlik hadisesidir. Bizler bu hizmetleri sevdayla, aşkla yapıyoruz” dedi.

“Projelerimize destek veren eğitim camiasına teşekkür ederim”

İlçedeki okul müdürleri ve öğretmenlerin de desteğiyle gerçekleşen eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerin çocukların gelişimi için öneminden bahseden Başkan Polat, “Başlattığımız hizmetlere ve projelere sahip çıkan eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Sizlerin görüş ve düşüncelerinizden sürekli faydalanıyoruz. Sizlerin önerileri yeni projeler üretme noktasında bizlere şevk ve istek aşılıyor. Türkiye büyük hedeflere eğitim sayesinde ulaşacak, sorunlarımızı eğitim sayesinde çözeceğiz. Sizler eğitimciler olarak, elinize aldığınız cevheri şekillendirerek mücevher haline getiriyorsunuz. Çok bilgili gençler yetiştirmek yetmiyor, topluma ve insanlığa faydalı, milli değerlerine bağlı gençler yetiştirmeliyiz. Çocukların öğrendiklerini hayatlarına tatbik etmesini sağlamalıyız. Çocuklarımızın millete ve vatana faydalı olması için çalışmak hepimizin öncelikli görevidir. Akademik başarının yanı sıra vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı genç bir nesil yetiştirmek temel gayemiz olmalıdır” ifadelerini kullandı. konuştu.

“Öğrencilerimizin düşünce ve önerilerinden faydalanıyoruz”

Yeşilyurt’taki eğitim hizmetlerini sürdürürken öğrencilerinde fikirlerini almayı ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Polat, “Okul ziyaretlerimizde sohbet ettiğimiz öğrencilerimizin düşünceleri ve fikirlerinden ciddi şekilde istifade ediyoruz. Öğrencilerimizin öneri ve tespitlerini alacağımız kararlara dâhil edebilirsek gelecek adına isabetli adımlar atmış oluruz. Öğrencilerimizin düşüncelerini rahatça paylaşacakları ortamlar oluşturmak toplumsal gelişmeye ışık tutacaktır” diye konuştu.

Eğitime destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Okul Müdürleri de toplantı sırasında talep ve isteklerini paylaştılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta Okul Müdürlerine günün anısına kahve takımı hediye etti.

Toplantıya Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ile Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da katıldı.