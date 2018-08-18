Başkan Polat’ın Kurban Bayramı mesajı

Bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın, barışmanın, kucaklaşmanın doruk noktaya ulaştığı özel günler olduğunu belirten Polat, Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olarak, sevgi ve hürmetin, yardımlaşma ve dayanışmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız bir Kurban Bayramına daha ulaşmış olmanın heyecanı içerisindeyiz. Biz tasada ve kıvançta ortağız. Birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Dünya’da birlik olmayı en iyi bilen milletiz. Birlikte olmanın, memleket olmanın emekten geçtiğini bilen Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak ilimizi standartları yüksek bir kent haline getirmek, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Milletimiz sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Bunu tarihte hiçbir güç yok edemedi. Sonsuza kadar da yok edemeyecek ve sarsamayacaklardır. Birlikte yürüyerek, memleketimize emek harcayarak, birlik ve beraberliğimizin istikrarına bir düğüm daha atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının tüm İslam Dünyasında barışın ve esenliğin hakim olmasını temenni eder, hemşerilerimin Kurban Bayramını kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim.”