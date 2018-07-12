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12 Temmuz 2018 17:35

Başkan Polat’tan 15 Temmuz değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında şehit olan Fuat Bozkurt ile Zekeriya Bitmez’in ailelerini, Gazi Enes Gün’ü evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkan Polat’tan 15 Temmuz değerlendirmesi

12 Temmuz 2018 17:35


15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını fedan eden şehitlerin ailelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugün biz özgür ve bağımsız yaşıyorsak önce şehit ve gazilerimize ve ardından milletin meydanlara inmesine borçluyuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz olmasaydı, milletimiz meydanlara inmeseydi ülkemiz bugün çevremizdeki bazı ülkeler gibi bir kaos içerisinde olurdu. Amaç ülkemizin zayıflatılması ve bağımsızlığının elinden alınmasıydı. Ama Allah’a çok şükür 15 Temmuzda milletimiz dimdik ayakta durarak bu hain darbe girişiminin hesabını sordu” şeklinde konuştu.


Şehit Yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Allah’a çok şükür, bağımsız ve özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı gereken cevabı 15 Temmuz’da verdik. Bundan sonrada vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Başka bir Türkiye yok, bizim gidebileceğimiz, sığınabileceğimiz bir ülke yok” şeklinde konuştular.


Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, Şehit yakınlarına ve Gaziye Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ederken evdeki küçük çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.




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