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28 Ağustos 2018 17:00

Başkan Polat’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Başkan Polat’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

28 Ağustos 2018 17:00


1922 yılında kazanılan 30 Ağustos zaferinin, millet olarak kararlılık, birlik, beraberlik ve hürriyet sevdasının en büyük göstergesi olduğu ifade eden Polat, bu zaferin bir zaferden öte büyük bir inancın eseri olduğunu dile getirdi. Tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olan Türk Milletinin tarihinin zafer ve kahramanlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Polat, mesajında “1071 tarihinde Malazgirt’te başlayan şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi de milletimizin şanlı zaferlerinden biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin 96. Yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkânsızlıklar içinde olduğu anlarda dahi milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Büyük Zafer’le düşmanı yurdumuzdan temizleyen bu millet, ilelebet düşmanlarını temizlemeye ve ezmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" denildi.




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