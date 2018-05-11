Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 15:11

Başkan Polat’tan Anneler günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Polat’tan Anneler günü mesajı

11 Mayıs 2018 15:11

Başkan Polat, “Dünyada karşılıksız sevginin, merhametin ve fedakarlığın timsali annelerdir" ifadelerini kullandı.


Polat, mesajında annelerin yaşam boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık en yüce varlık olduğunu belirterek, "Bir insan için hayat anne ile başlar. Sağlıklı bir toplumun yapı taşı annelerimizdir. Anne şefkat, sevgi, yaşam ve huzur kaynağıdır. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı çocuk ve gençliğin yetişmesi anne ve aile ortamına bağlıdır. Aileyi tek bir çatı altında tutan en önemli unsur annedir. Huzur, güven ve barış dolu bir dünyanın temelleri annelerimizin yetiştireceği dürüst, sağlıklı imanlı ve eğitimli bireylerle mümkündür" ifadelerine yer verdi.


Annelerin her daim hatırlanması gerektiğini vurgulayan Polat’ın mesajında, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) övgülerine mazhar olan ‘Cenneti annelerin ayaklarının altında gören’ bir medeniyetin fertleri olarak annelerimize layık oldukları sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevlerimizden biridir. Annelerimizi sadece bir gün değil hayatımızın her anında hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç