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23 Haziran 2017 16:19

Başkan Polat’tan Bayram mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Tüm güzellikleri içerisinde barındıran Ramazan ayını geride bırakırken idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Polat’tan Bayram mesajı

23 Haziran 2017 16:19


Başkan Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir” ifadelerine yer verdi.


Başkan Polat’ın mesajı şöyle:


“Geleceğimiz çocuklarımıza, yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize bayramlarda, sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle sunabilmeliyiz. Farklı anlayışlarından dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden gönül kapılarımızı birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, hayır dualarını almalıyız.


Hayatımıza değer katan bayramlarımız, insanların birbirine yakınlaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramının tüm insanlığa, İslam alemine, milletimize, ülkemize, ilimize ve ilçemize;Sevdiklerinizle huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum.




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