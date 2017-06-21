Başkan Polat’tan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Polat, yaptığı yazılı açıklamada Hz. Peygamberin bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı yönündeki vaadini hatırlatarak Kadir Gecesi’nin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

Bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin bağışlanacağına dikkat çeken Polat, "Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesinin feyiz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi diliyorum" diye konuştu.