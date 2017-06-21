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21 Haziran 2017 13:57

Başkan Polat’tan Kadir Gecesi mesajı

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bu kutlu gecenin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Polat’tan Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 13:57


Başkan Polat, yaptığı yazılı açıklamada Hz. Peygamberin bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı yönündeki vaadini hatırlatarak Kadir Gecesi’nin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.


Bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin bağışlanacağına dikkat çeken Polat, "Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesinin feyiz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi diliyorum" diye konuştu.




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