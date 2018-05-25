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25 Mayıs 2018 16:33

Başkan Polat’tan MTSO’ya ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Polat’tan MTSO’ya ziyaret

25 Mayıs 2018 16:33


Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Hacı Uğur Polat, “ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya için çok önemli bir kuruluştur. Önümüzdeki süreçte sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarımızla Malatyamızı nasıl daha hızlı kalkındırabilir ve bölgenin incisi haline getirebiliriz. El birliğiyle, birbirimizin heyecanını artırarak, işbirliği koordinasyonunu iyi bir noktaya getirecek şekilde çalışmalarımız olacaktır. Malatya TSO, yeni dönemde de kentimizin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Başkanımızı ve bu dönem görev alan tüm ekibini kutluyor, kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ülke ve Malatya ekonomisine katkı sağlayacak tüm projelerde paydaş olarak gördükleri kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.


Başkan Sadıkoğlu, “Malatya’daki tüm kurum ve kuruluşların ortak amacı ve hedefi ülkemizin ve Malatyamızın daha fazla gelişmesidir. Yeni dönemde ortak akıl ve işbirliği ile paydaş olarak gördüğümüz kurum ve kuruluşlarla tüm projelerde birlikte hareket edeceğiz. Amacımız birlikte güzel çalışma ve projeler gerçekleştirmektir. Üyelerimize kaliteli hizmet sunarak, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kentimiz için hep birlikte çalışacağız. Tekrar nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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