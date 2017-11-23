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23 Kasım 2017 14:19

Başkan Polat’tan Öğretmenler Günü mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Eğitimi sağlıklı olan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler” dedi.

Başkan Polat’tan Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2017 14:19


Başkan Polat, mesajında öğretmenlerin çok önemli ve kutsal bir görevi bulunduğunu belirterek, "Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimiz 2023,2051 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye’nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibidir.


Donanımlı nesillerin ilk mimarı, ilk şekli vereni değerli öğretmenlerimiz saygı ve sevginin en büyüğünü hak etmektedirler. Ülkemizi, insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, güç şartlar altında Anadolu’nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, özveri, sabır, emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.




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