Başkan Polat’tan Yeşilyurt Belediyesine ziyaret

Ziyarette Malatya ve Yeşilyurt’ta devam eden yatırımlar ve projeler ele alındı.

Yeşilyurt İlçesinde dört yıl içerisinde hayata geçen yatırımlar ve hizmetlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın büyük emekleri bulunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polat’ın tecrübelerinden ve deneyimlerden yararlandıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hacı Uğur Polat Başkanımızı Yeşilyurt Belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yeşilyurt’a kazandırılan yatırımlarda Başkanımızın çok büyük emekleri ve gayretleri oldu. Bizler birlikte çalıştığımız dönemde Başkanımızdan çok önemli şeyler öğrendik, kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından dolayı buruk bir sevinç yaşadık. Çok yoğun geçen seçim çalışmaları sırasında kendisiyle sürekli temas halindeydik, bilgisinden ve tecrübelerinden yararlanmaya gayret ettik. Malatya’ya çok güzel hizmetler yapacağına yürekten inandığımız Başkanımızın Yeşilyurt’ta oluşturduğu sinerji ve tempoyu Büyükşehir Belediyesinde daha fazlasıyla ortaya koyup bölgemize ve kentimize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Polat’ta, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar diledi. Mehmet Çınar ile dört yıl boyunca birlikte çalıştıklarını anımsatan Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediye Başkanlığımızın tamamlanmasından bugüne kadar Başkanımız Mehmet Çınar ile hem saha çalışmalarında hem de seçim sürecinde sürekli birlikte çalışmaya devam ettik. Bundan sonra ki süreci de beraber olarak devam ettireceğiz. Başkanımıza yeni görevinden üstün başarılar diliyorum. Rabbim iyi ve güzel çalışmalar yapmasını, doğru kararlar alıp uygulamasını kendisine nasip etsin inşallah. Dört yıl boyunca Yeşilyurt’a birlikte hizmet ettik. Doğru, düzenli, disiplinli ve çalışmalarını beğendiğimiz değerli bir kardeşimizdir. Yeşilyurt Belediyesinde çok güzel çalışmaların altına imza atacağına eminim. Geride kalan 50 günlük süredeki gayreti ve çabasıyla bunu ortaya koymuştur. Başkanımızın şahsında Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize, Meclis Üyelerimize ve personellerimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinde aile ruhunun çok sağlam olduğunu sözlerine ekleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Aile ruhu korunup, muhafaza edildiği zaman çok güzel hizmetlerde kendiliğinden gelecektir. Yeşilyurt Belediyesi kamu ve kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla çok güzel diyaloglara sahiptir. Başkanımızın da bu aile ruhunun korunması adına çok ciddi gayretler sarf ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kent sakinlerinin yaşamsal standardını daha iyi noktaya ulaştırmak adına 7/24 esasıyla çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin fotoğrafına genel bakarken merkez ve ilçe belediyelerimizde bu fotoğrafı detaylandırıyorlar. Merkez ve ilçe belediyelerimizle uyumlu çalışma anlayışını sürdürüp kentimize ve bölgemize yeni hizmetler gelmesi noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Temmuz ayının başı itibariyle tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerimizi kapsayan acil eylem planımızı kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız.“ ifadelerini kullandı.

Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de hazır bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesini ziyareti sırasında personellerle tek tek tokalaşarak sohbet etti.