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15 Mayıs 2018 14:11

Başkan Polat’tın Ramazan ayı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Polat’tın Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 14:11


Başkan Polat mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluk ve huzuru içerisindeyiz. Her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan birlik, beraberlik, hoşgörü, paylaşma ve yardımlaşmanın arttığı bu ayda kendi iç dünyamıza dönerek nefsimizi terbiye etmeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran Ramazan Ayı aynı zamanda, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği özel ve müstesna bir zaman dilimidir. Hayır, hasenat ve ibadetlerin ziyadesiyle karşılık bulduğu bu ayda iftar vaktinde edilecek duaların Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bizlere müjdelemiştir. Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Ramazan ayının milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemine huzur, barış, merhamet getirmesini ve bu ayda kazandığımız güzel hasletlerimizin, Ramazan’dan sonra da devam etmesini niyaz eder, bir kez daha milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan ayını tebrik eder, selam ve muhabbetlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.




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