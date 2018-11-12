Başkan Sakar ve yönetimi güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunda Yaşar Sakar yeniden seçilerek güven tazeledi.

Battalgazi Öğretmenevinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kuruluna Memur-Sen'e bağlı çok sayıda şube başkanı, Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No'lu Şube Başkanı Yaşar Sakar, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda Eğitim-Bir-Sen İnönü Üniversitesi Şube Başkanı Yaşar Sakar'ın açılış konuşması ile devam etti. Konuşmasında şubenin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Sakar, hedeflerinde insan odaklı önceliklerinin hak ve hukuk çerçevesinde sürdürülmesi ve oluşturulan birlikteliğin güçlü bir şekilde giderek daha da arttırılması olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No'lu üniversite şubesinin çalışmalarını takdirle izlediklerini söyleyen Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin ise yapılan genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından yönetim ve denetim raporlarının okunması ile Genel Kurul çalışmalarına devam edildi. Tek liste ile gidilen kurulda yapılan seçim sonrası Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No'lu (İnönü Üniversitesi) Şube Başkanı Yaşar Sakar ve yönetim kurulu üyeleri önümüzdeki dönem için yeniden görevlendirildiler.

Yapılan seçimler sonucu şube yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Şube Başkanı Yaşar Sakar, Şube Başkan vekili Aziz Dinçer, Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı Tülay Kalalı, Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ali Taş, Basın ve iletişimden sorunlu başkan yardımcısı Necati Bay, Toplu sözleşme ve mevzuatdan sorumlu başkan yardımcısı Nihat Akbıyık, Eğitim ve Sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Turan Doğru”