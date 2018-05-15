Başkan Yılan’ın Ramazan ayı mesajı

Yılan mesajında Ramazan ayının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, "İnsanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın artmasına vesile olan bu ayda birlik ve beraberliğin pekişmesinde, insanımız arasındaki tüm makam ve mevkilerin ortadan kalkmasına imkan tanınır. Ramazan ayında, İslam coğrafyasında da yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, aynı zamanda Ramazanda oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe çevrilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Mübarek Ramazan ayını karşılamanın sevinç, heyecan ve gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu kutlu ayda iç muhasebe yapmalı, kendimizi ve çevremizi samimiyetle gözden geçirmeli, vicdan mizanını baştan ayağa kontrol etmeliyiz. Kırılan gönülleri onarmak, kararan yürekleri aydınlatmak, yabani kalpleri ehlileştirmek için rahmet dolu gün ve anlar bizi bekliyor. Bu kutlu ayda iftar sofralarında sadece ekmeğimizi, sadece suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız. Sahurda çalan davulla kalkıp inançlarımızın nurani ışıklarını, hep birlikte pencerelerimizden semaya ulaştırmalıyız. İnşallah manevi coşku ve lezzetin yaşandığı bir ay boyunca Türk-İslam Alemi diriliş ve silkinişle birlikte sükûnete kavuşur. Rabbim’den niyazım, komşu ülkelerde akan kanın durması, şiddetin sonlanması, barış ve kucaklaşmanın her tarafta hakim olmasıdır. Bir ay boyunca oluk oluk akacak mağfiret ve bereket çeşmesinden kana kana içmeyi umuyor ve diliyoruz. Orucu yalnızca yemeyerek, yalnızca içmeyerek tutmayacağız, tüm bedenimizle aynı anda oruca iştirak edeceğiz, ibadetimizi yerine getireceğiz. Elimiz, dilimiz, gönlümüz ve gözümüzle de oruç tutacağız, sözümüz, niyetimiz, aklımız ve hayallerimizle de oruçlu olacağız” ifadelerine yer verdi.