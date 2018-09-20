Başkanlardan Rehabilitasyon Merkezi ziyareti

Okul Müdüründen Rehabilitasyon merkezi hakkında bilgiler alan Başkan Cömertoğlu, Rehabilitasyon Merkezi'ni her fırsatta ziyaret ettiğini ve bundan çok mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilerle ilgilenen eğitmenler ve sorumluyla sohbet edip belediyenin yapabileceği çalışmaları yerinde görmek için merkezi ziyaret ettiklerini belirtti.

“Çocukları ziyaret etmek, onlarla ilgilenmek, sohbet etmek ve gülen gözlerini görmek bizi de mutlu eder” diyen Cömertoğlu, her kurum ve kurulun bu tür özel yerlere toplumsal anlamda gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini ifade ederek, kurum sorumlusu Sadık Karagöz ve eğitmenlere emekleri için teşekkür etti.