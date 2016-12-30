Baskette Final okulları şampiyon oldu

Malatya’da okullar arası düzenlenen küçük erkekler basketbol kategorisinde Malatya Final Okulları rakibini net bir skorla devirerek adını şampiyonluğa yazdırdı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan basketbol turnuvasında küçük erkekler kategorisinde Malatya Final Okulları tüm maçları kazanarak adını finale yazdırdı. Bugün oynanan şampiyonluk maçında Çınar Kolejini 77 -32’lik net bir skorla yenen Final Okulları şampiyon oldu.

Şampiyonluğa adını yazdıran Malatya Final Okulları Şubat ayı içerisinde Malatya’yı bölge şampiyonasında temsil etmeye de hak kazandı.

(CÖ-ZIG-Y

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