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10 Temmuz 2017 16:29

Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan Çakır’a veda ziyareti

Malatya’da 2 yıldır görev yapan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’nun 2017 Yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ergül Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek veda etti.

Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan Çakır’a veda ziyareti

10 Temmuz 2017 16:29


Malatya’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başsavcı Ergül Yılmaz, “2 yıldır Malatya’da görev yapmaktayım. Bundan sonra ülkemizin başka bir güzel şehrinde görev yapacağım. Bu 2 yıllık zaman dilimi içerisinde belediye başkanımız ile çok güzel iş ilişkimiz oldu. Koordinasyon içinde çalıştık. Malatya’nın bizim gönlümüzde güzel bir yeri var” ifadelerini kullandı.


Başsavcı Yılmaz’ın zor bir dönemde Malatya’da görev yaptığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Başsavcımız terörün en azgın olduğu dönemde ilimizde görev yaptı. Başsavcımızın gittiği yerde de güzel hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum. Kendisiyle bu güne kadar çok güzel diyalogumuz oldu. Yeni görev yerinin kendisi ve ailesi için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Çakır, daha sonra Başsavcı Ergül Yılmaz’a Malatya’nın simgesi olan kayısı kristali hediye etti.




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