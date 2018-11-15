Başsavcı Savran ziyaretlerini sürdürüyor

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Malatyamız tüm toplulukların kardeşçe yaşadığı ve potansiyelini avantaja çevirme yolunda hızla ilerleyen bir şehir. Üretim, istihdam ve ihracatta önemli çalışmalarımız var. Malatya'mızın daha hızlı büyümesi ve gelişmesi için tüm dinamikler ortak akılla hep birlikte çalışmak için gayret gösteriyoruz. Malatya'mızdaki göreviniz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ise üç ay önce Malatya'da göreve başladığını anımsatarak, “Bizi ziyarete gelen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve üyelerine iade-i ziyaret maksadıyla buradayız. Her kurum ve kuruluş gibi bizde Malatya için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışacağız. Başkanıma ve yönetim kuruluna üyelerine çalışmalarında başarılar diliyor, göstermiş oldukları misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.